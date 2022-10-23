國民黨新竹市長候選人林耕仁23日回防香山，出席議員候選人陳慶齡競總成立大會，針對市府活動讓沈慧虹上台，林耕仁再批「落跑二人組」林智堅、沈慧虹都已離開市府，但市府仍是他們的禁臠，市民不會容許上下交相賊的行為，蒐證後也會提出檢舉，端正選風。

林耕仁回到家鄉香山區出席競總成立大會，受到熱烈歡迎。他說過去民進黨執政8年，香山區依舊沒落，居民看不到改變，令人失望，因此他提出香山科技廊帶，盼透過都市計畫並引入新興產業，帶動香山整體發展，也懇請大家支持認真服務的在地議員陳慶齡。

針對市府昨辦台語金曲活動，沈慧虹公然上台，林耕仁再度抨擊民進黨愈來愈誇張，代理市長陳章賢帶著候選人在台上細數政績，根本變成民進黨的造勢晚會，擺明就是「綠能你不能」，他也強調市民的眼睛是雪亮的，不會容許違反行政中立、上下交相賊的行為。

林耕仁也指市府回應令人搖頭，陳章賢只帶著沈慧虹同台介紹，這種對貴賓表達尊重的方式，只是掩耳盜鈴，相信市民自有公斷，未來也會蒐證並提出檢舉，以端正選風。

至於前資策會執行長吳瑞北以張忠謀為例說明高虹安的兼職爭議，林耕仁表示尊重，但他認為比喻並不恰當，張忠謀兼任台積電第1任董事長、方賢齊兼任聯電第1任董事長，都是當時政府的指派扶植產業的政策決定。

而林耕仁認為，高虹安與資策會的爭議，在於違反勞動契約的兼職，「政府投資」跟「個人投機」，兩者不能相提並論。