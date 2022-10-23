台中市警察局執行「警銀聯阻防詐」計畫，詐騙老梗「猜猜我是誰」仍很多人遭騙，台中警方統計，今年1月迄今已攔阻594件，攔阻金額達3億5144萬餘元，其中「猜猜我是誰」報案有80件，財損達1705萬餘元，第一分局1天阻詐2件「猜猜我是誰」詐騙，警方提醒市民須提高警覺。

台中市警察局指出，「猜猜我是誰」是詐騙集團常見的詐騙手法，佯稱為被害人朋友或親戚，謊稱更換新的連絡電話及LINE帳號，以「借貸」、「投資」、「做生意」等話術借款，被害人匯款後打電話聯繫確認才知遭詐騙。

台中市警察局表示，近日第一分局接獲台灣銀行同一分行通報，10天內阻止2位民眾匯款，1名王姓獨居婦人欲提領66萬元，提領時神情緊張，銀行員詢問發現竟遠從新竹到台中來，且稱用途為探病、買家電、鋼琴，查覺有異通報警方，經查王女係接獲假親友電話佯稱借錢，警方告知詐騙案例才放棄提領。

「謊稱親友借錢」另陸籍劉姓民眾因長期受同鄉照顧、噓寒問暖，近期接到對方謊稱是該名友人有急用，欲提領100萬元現金援助，臨櫃提領時邊接電話邊提領，行員發現有異遂通知警方，但警方撥打友人電話均無回應，劉姓民眾驚覺接到詐騙電話。

台中市政府警察局提醒詐騙集團經常透過「猜猜我是誰」之手法，假借是民眾認識之親朋好友或冒用公眾、公職人員照片創設假帳號，獲得信任後即施予詐術，詐騙民眾錢財，統計111年度迄今「猜猜我是誰」詐騙發生80件，財損金額1705萬餘元。

警方指出，民眾對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，勿憑電話中訊息就依照對方指示匯款，雖然這是老梗，但仍有民眾受騙，請民眾遇到類似案件，應提高警覺，主動向第三者求證，打165反詐騙諮詢專線、110報案專線詢問，多一分謹慎，少一分被害。