刑事局23日表示，近來發現詐騙集團利用公益愛心基金會網站資料庫疑似資安防護力不足，進而竊取捐款人個資，衍生出「解除分期付款」詐騙手法。中部30多歲的陳姓輕熟女就接到假愛心基金會電話，被詐團誘拐操作銀行APP，遭騙新台幣20餘萬元，哭著向警方報案。

刑事局指出，國人愛心世界有目共睹，過去只要鄰近國家發生災難，台灣捐款金額一定都名列世界前幾名，當然也有許多民眾是選擇定期或是單筆捐款給覺得與自己理念相同的基金會，讓這些基金會能運用捐款幫助社會弱勢。然而民眾的愛心，卻疑因基金會網站個資外洩，被詐團利用行騙。

警方說，中部30多歲的陳姓女子10月初接獲來自假冒基金會人員來電，稱她在8月有單筆捐款紀錄，但因系統操作失誤，導致設定成定期定額捐款，詢問陳女需不需要取消設定。陳女要求取消後，對方要求核對金融卡的客服電話，後續就接獲假冒該家金融機構客服來電，誘騙陳女操作該銀行APP並匯款到指定帳戶，後續待解除設定後會將款項匯回，陳女陸續匯款6筆，被騙走20萬餘元。

另名中部40多歲的李姓男子則是6月以信用卡網路捐款，10月初接獲詐團電話，以系統出錯為由，誆稱將他原本單額捐款改成長期捐款，假銀行客服要求李利用網路匯款輸入密碼方式解除，李依指示操作2次，發現帳戶少了9萬餘元，才驚覺上當，打165報案。

刑事局預防科提醒，若近期曾捐款，卻接到來電以「誤設為重複扣款」、「系統出錯」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM或是網路銀行沒有任何解除扣款或設定功能，陌生人打電話要求操作ATM或是網路銀行絕對就是詐騙。