九合一選舉將至，民進黨台北市長候選人陳時中與綠營再度搬出自2020年總統大選以來常打出的「抗中保台」牌，對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，台灣現況前所未有的危險，今年1-9月外資更大量逃出，讓她怒轟，綠營的保台「保到哪裡去了？」

中共二十大日前閉幕，對於其對台態度愈發強硬，陳時中昨（23）日受訪表示自己有「抗中保台」的DNA，並且呼籲對手們，指須嚴肅看待此議題，大家不容模糊應對，要講清楚。

對此游淑慧昨在政論節目《TVBS戰情室》痛批，民進黨老是喜歡說「抗中保台」，但如同同台的國民黨立委洪孟楷所說，保台卻保到「台灣現在是有史以來前所未有的危險」，且這還是國際認可的。

游淑慧接著提到，今年1到9月外資已經大量逃出台灣，並匯出了折合台幣7000億元的資金，她指出，這7000億「不是賣掉股票、等待下一次的投資機會，它是匯出去了」，這代表外資已不看好台灣的安全與明年景氣。游最後更怒問，這就是民進黨的保台嗎？「你保到哪裡去了？」