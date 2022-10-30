國民黨台北市議員徐巧芯今(30日)舉辦競選總部成立活動，現場藍營大咖雲集，除了前總統馬英九、新北市長侯友宜到場外，她還請來賓們獻唱歌曲，台北市長候選人蔣萬安唱出競選主題曲，中廣董事長趙少康唱《台北的天空》，前行政院長江宜樺唱《我相信》，前台北市議員羅智強貢獻台語歌《碼頭酒》，立委林奕華甚至帶來電音舞曲經典《眉飛色舞》壓軸嗨爆全場。

「謝謝大家今天來我的競選總部成立活動！」徐巧芯表示，累炸但也覺得心靈充實，因為有各位滿滿的愛！這四年來，「你們給我的支持，就是我堅持下去最大的動力。」

徐巧芯說，今天來賓被她荼毒，幾乎每一個人都要獻唱一首歌，就是要讓大家在她的場子有一點不一樣的能看！「我就問你看過趙少康唱歌嗎！」因此特別感謝，在政治工作上的路上雖然走的還不長，有這麼多願意支持她、愛護她的人來幫她加油打氣。

她還特別感謝（按來賓上台順序排列）：

侯友宜聽我唱《愛你》「侯北北情話多說一點」（哈哈哈）

游淑慧在台下最美的妳我都有看到

江宜樺給我們年輕一輩許多溫柔帶來《我相信》

洪孟楷我的好夥伴，重情重義唱出他的《溫柔》

羅智強竟然台語歌那麼厲害！《碼頭酒》很好聽！

馬英九感謝從金門一回台就馬上來給我鼓勵！

費鴻泰（阿力克司）竟然為我帶了整個舞蹈團！

蔣萬安我們的未來不是夢，一起讓台北成為無限！

趙少康原來唱歌那麼好聽！《台北的天空》都要放晴！

林奕華從我學生時期就認識，當然要用最嗨的《眉飛色舞》壓軸！

徐巧芯高喊：今年還要拜託喔！松山信義，11月投11號，徐巧芯！