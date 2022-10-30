日本學者小笠原欣幸日前針對台灣此次九合一選舉做出預測，認為民進黨僅能拿下5個縣市首長，其中民進黨台北市長候選人陳時中完全沒有勝選的可能性，讓媒體人周玉蔻留言怒嗆「不準確啦」，導致小笠原欣幸臉書慘遭洗版。國民黨台北市議員徐巧芯爆料，此舉已引起總統府高層震驚。

徐巧芯昨（29）日在《全民平評理》表示，小笠原欣幸是台灣專家，且還與台派人士友好，2020年時民進黨就非常尊崇他，想不到周玉蔻連續地留言批評，把她的粉絲、網友們全帶過去，造成小笠原欣幸臉書被洗版，等於直接出征日本人，讓主持人平秀琳當場傻眼問「她不知道小笠原的江湖地位嗎？」

「據江湖傳說，她的動作已經震驚到府內高層！」徐巧芯爆料，總統府高層認為，小笠原欣幸是非常重要的日本友人，希望可以跟他保持友好，怎麼會是跟他們比較友好的媒體人進行出征，造成對方不滿。

徐巧芯強調，民進黨今年有很多輸在豬隊友的地方，「蔣萬安最幸運，第一個碰到大魔王，張善政也是，碰到農委會在那邊講一大堆，結果資料沒一個公布。」她認為，過去民進黨中央都會整體規劃、策略，領導整個側翼、媒體等進行操盤，但現在卻被側翼、KOL領導選戰，才會顯得選戰打得亂七八糟。