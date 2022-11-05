民進黨台北市長候選人陳時中今晚在松山廟口說政策時大酸對手蔣萬安，「若他要是有注射高端在袜爽（不爽）我還沒話講，注（打）高端爽的人很多」，總統嘛注啊！蔡英文在台下猛點頭；對於疫苗採購合約等提問，他則酸蔣及黃珊珊，「兩位都是律師，不知道是怎麼考的」。

提到疫苗採購合約等爭議，他還說，若不是兩位不是律師，他還沒話講，律師比他還知道要如何遵守才不會違法，還硬要他公布，「那天我也說，其中有一條他有看過，叫他出來講啊，為何不出來講」，「對不對，詛咒別人死（ 自己發毒誓，卻要別人承擔）。詛咒別人死」，很不合理，選舉要有人性，不是互咬。

陳時中演講時，提到今天的辯論指出，辯論劍拔駑張，「我認為，選舉又不在革命，大家就順順講，罵得太難聽，聽過、知道就好」。

他說，「有人在袜爽快（不爽快），我也不知道、不了解在袜爽快什麼？說真的，說注高端在袜爽，但是他又沒注高端，若他要是有注高端在袜爽我還沒話講，注高端爽的人很多，應該去問注高端的，爽得人很多，那個袜爽的人比例很低，我注我覺得爽，總統也注啊」，蔡英文則在台下猛點頭。

他還說，古早（早期）說沒數字、沒研究，說什麼都不行，「好啊，現在真正研究出來，報告副總統（陳建仁）也出來，真實世界的數字，不是搜集幾個樣本出來算算，注射的一百多萬人，注射過的是三百多萬人數，是很龐大數字出來，保護效果和BNT、莫德納差不多，「這樣有見笑嗎（丟臉」？

他說，疫苗一開始是要救人，「不是打讓你出國玩的，是救命、保護人的」，國家一定要發展疫苗，傳染病頻率會變得比較高，若要凡事靠外國，是非常痛苦，他很清楚。

他還到蔣萬安及黃珊珊說，「兩位都是律師，不知道是怎麼考的，我說老實話，這是基本知識」，半導體合約，價錢都是秘密，「你公布看看，公布以後就買沒了」，藥物、疫苗都是。