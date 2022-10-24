中華電(2412)今(24)日宣布，為滿足消費者全方位觀影需求並持續支持本土優質影視內容，將與文化內容策進院(以下簡稱文策院)與國內製片業者、代理商合作，引進多部獲國際影展、電影節肯定的VR影視佳作，即日起陸續上架中華電信Hami Video VR館，支援終端包括iOS或Android智慧型手機、VR頭盔，機款包括XRSPACE MANOVA、宏達電(2498)VIVE Focus以及Pico G2。

中華電個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電積極投入5G應用服務的創新與經營，此次與文策院合作引進多部本土出品的優秀VR作品，在中華電Hami Video上架，為用戶帶來豐富多元的影視娛樂體驗。未來中華電將持續以廣結盟策略攜手國內業者打造影視生態圈，讓更多具潛力的傑出影視作品有展出舞台。

文策院張文櫻副院長指出，臺灣在沉浸式內容的創作能量豐沛，已備受國際肯定，透過國際合資合製也看到臺灣在全球產業生態系的重要性。透過此次與中華電的合作，在臺灣首次大規模拓展VR的收看族群，這些在國際上知名的VR作品，也有機會直接讓消費者觀賞。

中華電此次透過文策院協助，與國內製片業者、代理商合作，於Hami Video VR館導入威尼斯、坎城、西南偏南多項國際影展得獎或入圍作品。另外，中華電除提供VR-Share租賃服務外，也在VR軟體開發上進行優化，提供用戶更直覺的操作方式、收藏喜愛片單、VR內容推薦機制等，未來將待8K VR設備成熟後，則也會依市場趨勢提供用戶8K VR內容。