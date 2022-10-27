《華視》承接僑委會「全球僑愛、心繫台灣」影片製播案，部分內容卻以「獨家新聞」方式公開播映，近日被立法院預算中心發現有侵犯智慧財產權之虞。僑委會委員長童振源27日在外交及國防委員會允諾，未來將與承包單位溝通，製播內容不得額外製作不符合約要求的內容。

僑委會去年推動「全球僑愛、心繫台灣」系列影集採購案，呈現僑胞在世界各地貢獻故事影片，此案由《華視》於去年10月29日得標。審計部調查發現，《華視》製播完成已公開放映的部分影片，片尾標示機關名稱與「廣告」字體過小，違反《預算法》要求的執行原則。

立法院預算中心則發現，《華視》將標案部分內容，如烏俄看台灣、台德友好等內容，搶先於4月7日及17日以「獨家新聞」方式公開播映，且並未標示辦理機關名稱及加註「廣告」，建議僑委會釐清相關情形是否有侵害智慧財產權問題。

針對審計部調查內容，童振源回應，審計部僅是認為「全球僑愛、心繫台灣」影片製播案有違反《預算法》之虞並發函至僑委會，而僑委會回函說明後，審計部並未有後續動作。不過，由於外界有疑慮，僑委會已於今年4月要求《華視》放大標示與廣告字眼。

至於智慧財產權問題，童振源一開始僅說，僑委會並未限制《華視》拍攝「全球僑愛、心繫台灣」影片製播案時不能製作其他內容，後於國民黨立委李德維建議下，童振源表示，僑委會未來將與承包單位溝通，製播內容不得額外製作不符合約要求的內容。