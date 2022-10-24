國民黨南投縣長候選人許淑華，24日走訪仁愛鄉馬烈霸部落時表示，仁愛鄉是泰雅族、賽德克族與布農族的原鄉，她參選縣長對於原住民族的權益，會更加重視，她的南投原民政策有3大方向，分別是原鄉建設、原鄉服務與原鄉傳承。

許淑華表示，原鄉建設方面，首要加強推動部落基礎建設，例如自來水、灌溉系統的基本需求；其次，將辦理「宜居部落計畫」優化生活環境；再者，由縣府協助輔導產業升級轉型，促進經濟發展。另外，在保存原有森林風貌前提下，修復神阿古道改善工程、串連未來落成的霧社巴蘭多功能驛站，發揮地方觀光的特色，及提供在地優質農產銷售平台。

原鄉服務面向，許淑華將持續推動原民「一部落、一文化健康站」，原民長者假牙裝置補助、提供經濟弱勢原民建構及修繕住屋補助，照顧留在部落的鄉親；同時強化原民社福資源整合平台，於信義鄉、仁愛鄉、埔里鎮及魚池鄉，設置原住民家庭服務中心，提供各項資源協助與整合。

原鄉傳承面向，許淑華強調原民文化必須保存，原民教育必須落實，因此主張建構原住民族知識體系，以利文化學習與傳承；藉由全族語托育、保母，推展原民語言復振工作；原鄉學童課後照顧及業輔導服務，由縣府協助提供；為保存及傳承文化，縣府將推動原鄉藝術人才培訓計畫。