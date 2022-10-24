新冠肺炎疫情出現以來兩年多，前指揮官陳時中過去的防疫作為一再遭外界砲轟。新黨輿情中心主任季節今天召開記者會，宣布出版《陳時中的真面目》一書，內容揭露過去兩年多指揮中心的種種雙標，以及錯誤的防疫政策，出版所得將全數用於協助疫情、疫苗受害者正在進行的國賠官司，期盼能實踐社會正義。

季節表示，2020年初他仔細研究了國際上的做法並比對了陳時中自己講過的許多話，發現當中有許多矛盾和不足之處，2020年1月25日，衛福部才呼籲民眾，因應流感威脅，出入公眾場合請戴口罩，結果5天後馬上改口，宣傳健康的人不用一律戴口罩，但流感威脅仍在，加上新出現的新冠疫情，戴口罩的必要性怎會不增反減？顯然衛福部改口是為了避免民眾買不到口罩不滿，做出的政治考量，不是科學考量。

不僅如此，季節指出，隨後台灣北中南都出現感染源不明的本土病例，陳時中卻堅持不肯實施解隔離前普篩，並列出了一堆計算方式，宣稱普篩將出現大量偽陰性與偽陽性，但他仔細看了後發現，陳時中宣稱的篩檢準確率數字前後落差甚大，根本就是假設出來的數值，以此抗拒普篩，完全說不通。

季節表示，陳時中誇口的超前佈署一直是口號而已，今年本土疫情再度大爆發時，台灣快篩、藥物、病房都不足，而在陳時中半強迫部分行業接種疫苗之下，也導致上萬人出現副作用，1千多人不幸死亡，都充分顯示陳時中的不適任，但他依然被民進黨吹捧，甚至被派來參選台北市長。

季節表示，他出生在萬華，絕不容許汙名化萬華的人有機會當選台北市長繼續荼毒台北人，因此他特別將自己兩年來揭露陳時中防疫上不當舉措的文章集結自費出版書，希望讓更多人看清陳時中的真面目，同時為了幫助受害者，更決定將賣書所得捐給楊志良幫受害者打官司，不能讓民眾平白受害。

前衛生署長楊志良痛批，沒有一個政府像民進黨政府一樣邪惡，應作為不作為，不該做的都做了，當初竟不讓小明回台與父母團聚，因此他找律師受害者打官司爭取國賠，要求律師不可向受害者與其家屬拿任何錢，所有費用他自己承擔，很高興季節願意響應，他也痛批蔡英文不僅是黑心，而是根本沒有心，呼籲年底的選舉用選票制裁民進黨。

新黨主席吳成典指出，因應民進黨政府防疫的胡作非為，他曾去法院按鈴申告過兩次，陳時中帶領的防疫搞到四缺(缺口罩、疫苗、快篩、藥品)不說，還有兩大罪惡，包括總愛刻意強調台灣防疫比大陸好，製造兩岸仇恨，乃至於對非民進黨執政的台北新北市府總採取敵對立場，甚至感到幸災樂禍，這些行為是不可原諒的。

孫文學校總校長張亞中痛批，人民因為疫情受苦，陳時中卻還整天享樂，意識形態優先，服務民進黨，替高端賺錢，不管政治立場都應有基本人性，豈可為了政治利益抹煞良心？陳時中還有臉選市長嗎？

前國發院長林忠山表示，民進黨用陳時中這種不專業的人防疫可惡透了，他們還聯合發國難財，陳時中剛開始是幫兇，後來變主謀，因此這次選戰一定要把這種人下架。