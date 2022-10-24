高雄都市傳說人物「抓漏專家陳財佑」，無人不知曉。高雄市長陳其邁神復刻經典抓漏廣告，曬出大學時嫩照，近日這塊競選看板上架，引發熱議。（柯宗緯翻攝）

高雄都市傳說人物「抓漏專家陳財佑」，無人不知曉。高雄市長陳其邁神復刻經典抓漏廣告，曬出大學時嫩照，近日這塊競選看板上架，引發熱議。陳其邁競總透露，近期實體宣傳車也將上路，盼帶動18歲公民權的關注熱度，呼籲民眾支持18歲公民權複決案，投下同意票。

陳其邁競選團隊透露，這次靈感發想以高雄超知名「傳說人物」抓漏達人陳財佑，作為廣告看板設計的參考範例，透過南部最醒目、高雄人最熟悉的經典抓漏廣告，盼引起更多民眾對於18歲公民權的關注與支持。

陳其邁版本的18歲公民權「抓漏廣告」看版，近日現身三多商圈街頭，引發關注。照片換上陳其邁大學青澀模樣的黑白照，而原先「白華、抓漏、壁癌」書法字樣改為「與你一起『抓漏』的青春」，而抓漏電話變成投票日期「20221126」，號召「18歲公民權投同意」，並以「我們的青春創造歷史，這次用歷史創造青春」作為口號。

陳其邁競選團隊表示，透過複製深植人心的經典廣告，要進一步加深民眾對18歲公民權的共鳴與認同。而陳財佑本人也大方表示同意授權，不僅支持創意，也力挺年輕人的權利。

距離投票僅剩1個多月，面對台灣歷史上第一次公民複決案，陳其邁認為，要通過965萬同意票的複決高門檻，需要更多人響應支持，未來也將持續以具體行動，串連各方加強宣傳。他也喊話，要讓台灣民主更有力、鞏固深化，就要讓年輕人有更多機會參與政治，11月26日要一起為年輕人投下同意票，讓18歲公民權複決案順利過關。