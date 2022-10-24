都說「人言可畏」，可見流言蜚語對每個人帶來的影響不容小覷，不過《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬虎、馬、猴者做事我行我素的，不太在意別人對自己的看法，更不把流言蜚語放在心上，認為活得開心最重要。

▍生肖虎

屬虎的人一直都給人一種很強勢的感覺，為人處世上也有點霸道，不過他們本來就不太在意別人對自己的看法，做事仍然我行我素的，也毫不在意流言蜚語，相信自己永遠是對的。

▍生肖馬

屬馬的人性格灑脫，在為人處世方面也一直都是按照自己的意見行事，所以很少把別人的看法或意見放在心上，他們也認為，別人的言行舉止不會對自己造成影響，流言蜚語聽聽就好，不用太在意。

▍生肖猴

屬猴的人性格幽默，總是能給身邊的人帶來快樂，也因為他們的心態一直都很好，所以別人的看法或意見他們從不會放在心上，對他們來說，活得開心才是最重要，不需要太過在意別人對自己的看法。