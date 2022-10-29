蔡英文總統28日出席民進黨社群之夜不忘拉票，表示如果民進黨選舉結果不理想，國際間會猜問「台灣人民是不是改變主意了」；對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安批評，戴上權力的魔戒，就要懂得自制，不是抗中保台就能豢養網軍側翼，去攻擊跟你意見不同的人。

蔡英文在民進黨社群之夜的言論，也引起網友議論，更有人痛批「民進黨選不好，就是做不好天怒人怨，一個字，爛」；蔣萬安也批評，不是抗中保台就可以護航高端賺取暴利炒作股票，也不是抗中保台就可以去任意掌控媒體伸手進入司法，踐踏民主，攻擊無辜的女性，也不是抗中保台就能破壞文官體制、破壞行政中立去踐踏民主。

蔣萬安說，「我想蔡總統一直以來都沒有想當全民總統，也沒有以國家為業」，她的第二任所做所為，就是鞏固自己的支持者、鞏固自己的權力，只是讓台灣社會更加撕裂跟對立，這不是台灣民眾之福。

蔣萬安也舉例，就像中研院前院長李遠哲所說，蔡英文不願意聽他的論述，有可能是因為蔡英文不想努力，2024年以後事情不關她的事，台灣才會這樣殘破下去。