由於東北季風偏強、水氣偏少，氣象局表示，明（25）日僅宜花地區及大台北山區有零星短暫雨，迎風面的北部、東北部低溫下探18度。另外，未來一周菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，可能在周三（26日）發展成今年第22號颱風「奈格」（Nalgae），惟其強度、位置及路徑有不確定性。

氣象局表示，明天各地為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅宜花地區及大台北山區有零星短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨；溫度方面，北部及東北部低溫18、19度，其他低溫約20至23度，白天高溫北部及宜花25、26度，中南部及台東27至30度，中南部日夜溫差較大。

氣象局說明明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局提醒，明天雲林至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說明，周三（26日）各地清晨仍涼，白天氣溫稍微回升，宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨；周四（27日）大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨；周五至下周一（28日至31日）大台北及東半部地區有局部短暫陣雨；11月1日至3日大台北及東半部地區有局部短暫雨。