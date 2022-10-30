受奈格颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台北市政府表示，預估山區將有大雨以上雨勢發生，在淡水河水情中心建議下，30日晚間8時起執行全市疏散門「只出不進」管制措施，並開放全市疏散門周邊紅黃線停車，呼籲民眾儘早移車，確保車輛安全。

台北市水利處表示，預估今晚至明日為北市降雨顯著時刻，依據水情預報資料，基隆河百齡橋、新店溪寶橋、淡水河臺北橋等處於高潮位時，水位有機會漫淹至高灘地，北市將於30日晚間8時執行全市疏散門「只出不進」管制，請河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

開放疏散門停車範圍如下：

一、松山區

（一）濱江街（大佳國小以東）。

（二）撫遠街（塔悠路至濱江街）。

（三）塔悠路（民權東路至撫遠街）。

（四）三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、不含民權東路的塔悠路至三民路以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區

（一）不含中正路的通河西街至環河北路以北區域範圍。

（二）承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

四、萬華區：

康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）、環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門 華中疏散門 不含）。

五、大同區：

涼州街（環河北路至延平北路）以南、不含市民大道的環河北路至延平北路以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）以東的區域範圍。