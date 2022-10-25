中廣與蓋洛普公司24日公布最新台北市長選舉民調，國民黨候選人蔣萬安支持度29.67％居首、民進黨候選人陳時中22.13%，無黨籍候選人黃珊珊以17.42％居末。對此，前台北市副市長李永萍分析這份民調後認為，不僅是國民黨支持者回流，蔣萬安還有能力拉黃珊珊的選票。

針對這份民調，李永萍24日在政論節目《少康戰情室》中表示，現在情況跟一個月前相比，藍綠都有回流，民進黨跟國民黨支持度都分別鞏固在其候選人身上高達85%，逼近九成。李提及，黃珊珊的警訊在於，黃珊珊在自稱是民眾黨的支持者中，僅得到61.68%，蔣萬安在這群人當中得到17.4%支持，陳時中相對低，僅2.58%，李永萍認為，這顯示出不僅是國民黨支持者回流，蔣萬安還有能力拉黃珊珊的選票。

李永萍也表示，陳時中是有能力鞏固綠營選票的，綠營絕對不可能棄陳時中。但她認為，陳時中天花板問題嚴重，包括防疫跟高端疫苗問題，現在還預備要進行大的檢驗，「他的麻煩可能才要到來」。陳時中身為台北市長參選人，錯誤的反應、無腦發言讓人無語，針對陳時中日前的不關水門說，李永萍痛批，若選這種人當台北市長，台北等著大淹水，陳時中會有這種反應，顯示出他是毫無準備、根本不適合做市長的人。