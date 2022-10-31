台北市牙醫公會會務顧問楊一木。（圖 / 擷取自《中天新聞》YouTube）

國民黨台北市長候選人蔣萬安，昨（30）日參加被認為是對手、民進黨台北市長候選人陳時中「本命區」的北市牙醫公會所舉辦之「全齡護齒園遊會」，該公會會務顧問楊一木透露，至少3分之1的牙醫都支持蔣。

蔣萬安昨於「全齡護齒園遊會」提到近期備受關注的《醫師法》附帶決議時表示，「我的態度很堅定，絕對是站在絕大多數牙醫師朋友的立場，確保整體醫療普及，以及牙醫系師生受教考試的權益。」語畢引起台下一陣掌聲。

外界好奇，為何醫界人脈廣的陳時中昨未出席該活動，楊一木告訴《中天新聞》，陳參加的場次在25日已辦完，但他話鋒一轉，指出牙醫師不盡然完全挺陳，至少有1/3是支持蔣萬安的，楊認為，蔣的優點在於年輕、活潑。

關於是否支持陳時中，楊一木提到，在北醫年紀大的牙醫，60%會支持他，但年紀輕的牙醫因「波波牙醫」事件比較猶豫，而其他學校的牙醫表面上很支持，但其實他們不會想要北醫畢業的人擔任台北市長。