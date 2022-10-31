針對民進黨台北市長候選人陳時中提出外送平台「價格透明」，被吐槽最沒資格講、會議記錄跟疫苗價格先公開再說，媒體人張禹宣批，其中的論述凸顯陳時中根本是不食人間煙火的大外行。當年蔡政府維護既得利益者，對於共享經濟無所不用其極打壓，先是讓UBER退出最後重回市場又搞得四不像，親民價格不復以往。政府該做的是扶植獎勵確保繼續在台生存，陳時中還想伸手介入外送業者，只會把外送業者逼出台灣。

張禹宣指出，外送平台本來就是「媒合」的角色，基於「使用者付費」外送費本來就是由消費者與商家買單，根本沒有轉嫁問題，而且你以為外送業者抽成有賺錢嗎？錯了，到目前為止全球外送業者反而都是在「貼錢」，只證明陳時中根本連基本功課都沒做，有夠不認真。

陳時中不知道的是，外送業者有所謂的區域動態費，參考的不只是訂單，還有線上外送員的多寡，外送產業採取的是「市場機制」，招募幾乎是來者不拒門檻甚低，每個月的薪資跟報酬都會因為外送員數/訂單數有所不同，政府要強行介入非但無法及時應對變化，只會導致兩種結果：1.薪資給付過高外送業者不堪虧損退出市場。2.薪資給付過低，有訂單沒人送。

而所謂「壟斷」根本是外行話，目前所有參與台灣的外送業者都是跨國企業，只有一個原因，所需的資本門檻過高，許多台灣業者都有嘗試但根本不堪虧損，賠錢的生意誰會搶著做？「抽成太高所以外送員搶單」更是自相矛盾，一但抽成降低首當衝擊外送員的薪資報酬，勢必要用更多的單數與更快的速度彌補短少的薪資，只會造成更多的危險跟交通事故。

張禹宣質疑，當年蔡政府維護既得利益者，對於共享經濟無所不用其極打壓，先是讓UBER退出最後重回市場又搞得四不像，親民價格不復以往。外送已經是新生活型態不可或缺的要件，政府該做的是扶植、獎勵確保繼續在台生存，私底下卻反過頭來各種刁難打壓。如今陳時中還想伸手外送業者，「我保證政府一旦介入，最後結果只會把外送業者逼出台灣。」