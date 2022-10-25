台北市長三腳督之爭，最新中廣民調指蔣萬安29％領先，陳時中22％，黃珊珊17％居末，與過去認知排名有所異動。國民黨台北市議員李柏毅24日在《少康戰情室》節目指出，蔣萬安近期有把整個泛藍支持者團結在一起的氣勢，底氣有穩定住。陳時中在選票上擁有更多主導權，且綠營還是有3成5左右的基本盤，所以關鍵在他身上。而黃珊珊辭副市長後鎂光燈都在柯文哲身上，當柯P勘災SOP失言，就害慘黃珊珊的民調往下跌。

李柏毅表示，陳時中現在雖然狀況很糟，包括之前馬斯克說台灣要設為特別行政區，陳時中直接回答要進一步討論，「我認為陳時中對很多年輕人心中的想法，是崩盤的！可是我認為年底的台北市長候選人大戰，最後關鍵在誰身上？還是陳時中身上。」

「為什麼？原因有兩個。」李柏毅指出，蔣萬安現在(民調)跑起來，穩定度好很多，跟7、8月的時候比起來，可能民調(只)贏個2、3％左右，現在整個底氣是穩定住的。不要說市長(候選人)本人，連整個議員參選人，跑(行程)的過程當中，感覺都是不一樣的，很明顯，蔣萬安有把整個泛藍支持者團結在一起的氣勢。

李柏毅強調，再來第二個，陳時中跟黃珊珊比較起來，在選票上，陳時中擁有更多的主導權，黃珊珊只是比較偏向被動狀態，無法操之在我的狀況。為什麼？如趙少康先生所講的，台北市不論再怎麼不濟，綠營還是有3成5左右的基本盤。只要陳時中不要太誇張，這些基本盤有可能在後段1個月的時間內，會漸漸地回流。

「所以對於黃珊珊而言，她本身沒有太多的主導權。」李柏毅說，尤其在她辭了副市長之後，所有的聲量跟鎂光燈都在柯文哲身上（趙少康：好像柯文哲是候選人？）沒錯，任何問題都是柯文哲在幫她處理，不太有人會去問黃珊珊怎麼樣了。

李柏毅指出，可是，柯文哲如果回答得好，幫黃珊珊有加分；柯文哲如果回答得不好，黃珊珊就直接往下掉。這次黃珊珊的民調往下掉，跟上禮拜淹大水，柯文哲個人回應那個勘災，說什麼首長不用在現場，有SOP就好，「這句話，我認為真的害慘黃珊珊了！」