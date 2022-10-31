國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批無黨籍台北市長候選人黃珊珊，擔任議員時期放寬內科容積造成大塞車，黃珊珊今反酸蔣，連市府和議員的職權都搞不清楚，難怪提出來的政策常常出笑話。國民黨台北市議員王鴻薇對此砲轟，「今日黃珊珊切割昨日黃珊珊」，只怕又是一個「責任來，我不扛」的候選人了。

王鴻薇表示，黃珊珊昨天競選總部成立，左打蔣萬安，右批陳時中，但是對於蔣萬安質疑黃珊珊擔任市議員時代，主張提高內科容積率而造成內科交通擁擠，黃珊珊的回應竟然是上演了一齣「今日黃珊珊切割昨日黃珊珊」劇碼，一副「責任來，我不扛」的態度。

王鴻薇說，蔣萬安提到黃珊珊當議員的時候，主張內科提高容積率，黃珊珊立馬回嗆蔣「連市府和議員的權責都搞不清楚」，不但沒有正面回應人家對你當議員時的主張，還故意切割自己的責任，這種回應並不光明磊落。

她質疑，第一，蔣萬安自己是立委，當然清楚民代和行政單位的權責，這種ABC的問題，不勞黃珊珊來教；第二，市議員雖然沒有行政權，但所有的質詢、提案、主張不管最後政府有沒有採納，都需要負責。「黃珊珊不會告訴我，你的提案，質詢都不需要負責任的吧？ 」

王鴻薇直言，黃珊珊做為長期的港湖議員，在內湖交通問題論理應該具有優勢，換了位子換了腦袋，如今不敢為當年的主張辯護，自己切割自己，只怕又是一個「責任來，我不扛」的候選人了。