中廣和蓋洛普徵信今(24日)發表台北市長最新民調，國民黨候選人蔣萬安以29.67％，領先民進黨陳時中的22.13％，和無黨籍黃珊珊的17.42％。中廣董事長趙少康斷言，從政黨傾向來看，已經棄保得很乾淨。如果以陳時中22％的支持度，用六成五的投票率來換算的話，陳時中得票有34％；若以七成的投票率來計算，陳時中也有32％，這已經是民進黨基本盤的底線，所以選票已經集中，不可能發生棄黃保陳或棄陳保黃。

「台北市已經棄保，不會再發生棄保！」趙少康表示，中廣和蓋洛普徵信今天發表「台北市長競選民調」結果，國民黨候選人蔣萬安以29.67％，領先民進黨陳時中的22.13％，和無黨籍黃珊珊的17.42％。蔣萬安贏陳時中7％，但還不夠，趙少康認為，要贏超過10％才安全。

至於會不會發生棄保？「我認為不會！」趙少康從政黨傾向來看，支持黃珊珊的民眾中，民進黨只有1.27％，國民黨的也只有6.03％，已經棄保得很乾淨，所以不可能「棄黃保陳」，更不可能發生「棄陳保黃」。

趙少康指出，但民進黨的基本盤還是很穩固。如果以陳時中22％的支持度，用六成五的投票率來換算的話，陳時中得票有34％；若以七成的投票率來計算，陳時中也有32％，這已經是民進黨基本盤的底線，所以選票已經集中，「不可能發生棄保」。