資深媒體人張友驊。（資料照片）

對於台北市三足鼎立的激烈選情，資深媒體人張友驊引述一位操盤人士的意見指出，陳時中的本命區、也就是大同區，今年非常奇怪。過去只要民進黨進入大同區，一定是鑼鼓震天，但現在都是靜悄悄的！操盤人士說，「陳時中的選情，他也不知道怎麼救！」

資深媒體人張友驊在YouTube直播時表示，他在台北市操盤過3次，對台北市12個行政區的選民結構、投票行為都非常清楚。

張友驊直言，大同區非常綠，綠到出汁。他去問一個在陳時中的本命區、也就是大同區的朋友，操盤20多年。朋友透露，今年大同區非常奇怪，過去只要民進黨進入大同區，一定是鑼鼓震天，但現在都是靜悄悄的！非常奇怪。朋友說，「陳時中的選情，他也不知道怎麼救！」

張友驊舉例，陳時中為了救50輛泡水車，爭執要不要關閉水門，這是說給大同區、士林區聽的，但是這次他們不領情，也不幫陳時中講一句話。張友驊質疑，「陳時中的本命區有沒有問題？」

張友驊強調，台北市不會發生棄保。黃珊珊棄不掉，陳時中絕對選不上；但若是棄陳時中救黃珊珊，民進黨一定崩盤，這是兩難之局。

張友驊最後認為，民進黨若要操作棄保，代價太高。人設崩壞、仇恨值高的陳時中，面對的問題比想像的還要多，這些都是民進黨自己要承擔的。