台北市長柯文哲今上午痛批民進黨籍台北市長參選人陳時中，疫苗政策亂七八糟，且疫苗分配過程太多政治小動作，強調陳時中當主管那段期間，是典型的政治凌駕專業。而無黨籍台北市長候選人黃珊珊今也表示，辯論前馬上通過EUA這個小動作更明顯，強調高端爭議對陳時中的選情影響很大，台灣人民應該沒有辦法原諒。
黃珊珊以一襲白色套裝出席台北市長電視辯論會，會前受訪談及柯文哲稱陳時中當主管時，疫苗分配有政治小動作，黃珊珊表示，不只疫苗相關分配小動作，辯論前馬上通過EUA這個小動作更明顯；黃表示，辯論前夕既公布高端價格，又通過EUA，本來還要經過一定的審查，可能是希望在辯論會前拆掉炸彈，因為這對陳時中選情影響很大，台灣人民應該沒有辦法原諒。
黃珊珊強調，到現在為止疫苗要封存30年相關資訊；打了100萬人的高端疫苗，現在怎麼解釋，對這些人的身體健康才是真正問題的開始。
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