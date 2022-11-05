無黨籍台北市長候選人黃珊珊以一襲白色套裝出席台北市長電視辯論會，會前受訪。（陳薏云攝）

台北市長辯論／黃珊珊帥氣「整身白」現身 笑喊不緊張：跟平常去議會差不多

台北市長柯文哲今上午痛批民進黨籍台北市長參選人陳時中，疫苗政策亂七八糟，且疫苗分配過程太多政治小動作，強調陳時中當主管那段期間，是典型的政治凌駕專業。而無黨籍台北市長候選人黃珊珊今也表示，辯論前馬上通過EUA這個小動作更明顯，強調高端爭議對陳時中的選情影響很大，台灣人民應該沒有辦法原諒。

黃珊珊以一襲白色套裝出席台北市長電視辯論會，會前受訪談及柯文哲稱陳時中當主管時，疫苗分配有政治小動作，黃珊珊表示，不只疫苗相關分配小動作，辯論前馬上通過EUA這個小動作更明顯；黃表示，辯論前夕既公布高端價格，又通過EUA，本來還要經過一定的審查，可能是希望在辯論會前拆掉炸彈，因為這對陳時中選情影響很大，台灣人民應該沒有辦法原諒。

黃珊珊強調，到現在為止疫苗要封存30年相關資訊；打了100萬人的高端疫苗，現在怎麼解釋，對這些人的身體健康才是真正問題的開始。