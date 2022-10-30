九合一選舉投票日已不到一個月，媒體人黃揚明認為，此次選舉桃園市可說是藍綠必爭之地，攸關桃園市長鄭文燦及國民黨主席朱立倫的未來，但他爆料指出，目前所有藍綠內部民調，都是張善政領先，甚至有綠營內部民調顯示，台中以北僅1個城市領先！

黃揚明昨（29）日在《全民平評理》表示，理論上立委要選市長時，自己的選區應該會是最大加分區，如無黨籍台北市長候選人黃珊珊的港湖及國民黨台北市長候選人蔣萬安的中山大同，但民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在蘆竹龜山卻無法取得絕對優勢，是一個很大的警訊。

黃揚明分析，國民黨桃園市長候選人張善政把戶籍遷到南桃園，加上議長邱奕勝、立委魯明哲、呂玉玲等人力挺，藍營在南桃園本就比綠營更具有優勢；而北桃園原本是藍綠各半，但近日爆出八德運動中心等公共工程的建設出包，對年輕、中產階級的選票有影響，若鄭文燦的滿意度在轉移時有困難，就會導致鄭運鵬選情危險。

「目前就我所了解，所有藍綠各陣營做的內部民調，都是張善政領先！」黃揚明指出，桃園是藍綠必爭之地，會直接影響到鄭文燦及朱立倫的未來，若民進黨守不住桃園，幾乎可以說是民進黨敗選。

此外，黃揚明更爆料，有一說法是目前民進黨的內部民調，在台中以北只有1個城市領先，讓主持人平秀琳驚呼「哪一個？」黃則透露是「最北端的（基隆市），而且還在誤差範圍內」。

黃揚明強調，對民進黨來說，現在沒有樂觀的本錢，「所以為什麼你會發現他的大咖，總統、賴清德這些大量固守北台灣，因為他們認為北台灣至少要穩住桃園、基隆、新竹等等，希望至少留下一兩都。」