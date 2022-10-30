民進黨台北市長候選人陳時中今天批評對手蔣萬安，不去參加昨天的同志大遊行，卻去參加反時代的救國團遊行，質疑蔣對於同志議題態度變來變去。至於國民黨主席朱立倫表示，在台北市民調領先超過兩位數，他認為這樣的可能性「比較低一點」。

第20屆台灣同志遊行昨天登場，民進黨陳時中及無黨籍黃珊珊兩位台北市長候選人都現身挺同，唯獨國民黨候選人蔣萬安缺席遊行，蔣萬安解釋，因有其他行程所以不克出席。今天則是出席救國團發起的「公義、自由、和平、救國」大遊行。

對此，陳時中今天受訪表示，蔣萬安昨天沒有參加同志大遊行，他還幫蔣緩頰說，蔣可能有一些事情，像是有可能要準備辯論會比較忙所以沒有辦法參加，但是看到蔣萬安今天又有時間去參加另外一個遊行，「我覺得幫他緩頰的說法就沒有必要。」

陳時中強調，同志是一個價值，既然是一個價值就不會經常變，「去年和前年你都認為這樣，今年除非有很大的變化，否則不會變成沒有價值而不去參加」。至於救國團的遊行，則是一個反時代、保護不當政治紅利的遊行，轉型正義要落實，不當的政治紅利就應該要放棄。

國民黨主席朱立倫表示，根據內部參考民調顯示，國民黨在北北基桃的選情都是穩定領先，其中台北市、新北市、桃園市領先超過兩位數。

對此，陳時中也表示，大家在訪談和探訪行程中心裡應該都有一定的了解，彼此的支持度可能在伯仲之間，但「差到兩位數的可能性是比較低一點」。