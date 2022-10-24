「給EUA只花一個月，廢不廢止卻要花五個月？」針對高端補件，食藥署說年底前審完，媒體人「逆風的烏鴉」今(24日)在臉書發文批，好像多公正一樣，其實根本就笑話。去年給高端EUA，6/10宣稱解盲，7/19食藥署宣布通過EUA申請，歷經1個月又4天。這次的報告審察查程序，7/27高端送交報告，10月底食藥署宣布報告審查結果年底前出爐，預計花費5個月。他指要高端EUA解套，也只能靠團結疫苗了，這是死馬當活馬醫。

逆風的烏鴉指出，去年給高端EUA，時程是這樣的：6/10，高端宣稱解盲；6/15，高端送件申請EUA；7/18食藥署召開專家會議；7/19，食藥署宣布通過高端的EUA申請。總計從申請到通過，歷經1個月又4天。

那這次的報告審察查程序呢？7/27，高端送交報告；食藥署收件不知過多久，要求高端10月底前補件；10月底，食藥署宣布報告審查結果年底前出爐。預計花費時間大約5個月。

「審這報告到底是有多困難，需要花比之前多5倍的時間？」烏鴉強調，其實根本不困難，既然要高端補件，就表示他們交的東西不合格，應該就直接廢止了。結果不費止，還讓他們補件，然後又要兩個月來審補件。有沒放水，一看就知道。食藥署應該很清楚，依照規定，高端報告不可能過關。去年要求的，是國內外的接種報告，不管高端怎麼掰，國外的接種報告都不可能掰出來的。

那食藥署在拖什麼？烏鴉表示，有人分析說是選舉投票，這當然有些道理；但我認為，食藥署和高端，在等的都是團結疫苗解盲。雖然沒有跡象說團結疫苗何時解盲，但要高端EUA解套，也只能靠團結疫苗了，這是死馬當活馬醫。