衛福部長薛瑞元率疫情中心指揮官王必勝、發言人莊人祥等人，27日赴民進黨台北市長參選人陳時中競選總部與陳密會，引發外界高度關切。對此，國民黨台北市議員戴錫欽昨(28日)說，百分之百敢講，一定有談高端的事，而且談很多。

戴錫欽昨在政論節目《少康戰情室》中表示，現在是選舉期間，且剩下不到一個月，「照理說市長候選人怎麼還有時間陪吃三小時的飯？」如果不是非常重要的事，為何非得面對面談，可以透過電話、視訊等方法，假如真的因為有一些經驗要傳承、分享，甚至有些東西不知怎麼決定，要請教前指揮官，有太多方法可以解決。戴進一步指出，距離選舉不到一個月時間，「市長候選人還可以在總部跟某些特定對象在那邊吃飯三小時，真的匪夷所思」，認為密會過程中，一定有談高端的事，而且談很多。

此外，衛福部食藥署去年7月通過高端疫苗EUA（緊急使用授權）審查，並要求高端公司一年內需提供保護效益報告，但衛福部允許補件期限延至今年10月底，衛福部長薛瑞元27日又說11月底會公布結果。戴錫欽提及此事時也質疑，選後才要公布，是不是又為陳時中量身打造？

針對外界質疑密會陳時中一事，王必勝28日回應表示，除了選舉以外，人生還有真感情和人情義理，並呼籲外界不需要擴大引申，不要過度解讀。薛瑞元則稱他們不是密會，僅是純聊天，因為昨日是他接任衛福部長、陳時中投入選戰滿100天的日子，想聊聊數日以來經歷的酸甜苦辣。