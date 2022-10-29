年底九合一選舉引發各界關注。台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球表示，民進黨北台灣選情堪憂，桃園市、新竹市都可能丟掉執政，基隆市則在拉鋸中，台北市長候選人陳時中被高端疫苗影響選情仍未起色，民調恐掉到只剩下15%左右，屆時將比2018年被棄保的姚文智的17.3%得票率還慘；綠營可能只保得住台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣這2都2縣，陷入大潰敗。

曾冠球今（29）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，陳時中原本是「抗疫英雄」，卻因萬華疫情爆發、高端疫苗、超前部署等問題，無法打出防疫牌，更無法爭取綠營以外的支持，讓選情陷入不利。尤其，高端議題發酵，生命是人民最在意的事情，生死議題不能惹怒人民，若陳無法轉移焦點、繼續打口水戰，就會陷入不斷挨打的困境。

針對台北市三足鼎立態勢，曾冠球分析，無黨籍的黃珊珊能拉到不少淺綠的票，黃與陳時中有互換票的可能，彼此票也都可能互拉，且淺藍、淺綠的票亦都可能投給黃。陳聲勢若持續低落，綠粉勉強可接受黃，只要陳民調只剩下15%至17%左右，綠粉就很可能認為他「完全沒機會了」，就會棄陳保黃；2018民進黨台北市長參選人姚文智遭棄，得票17.3%，這也是陳被棄保的標準線。

談到各都縣市首長選情，曾冠球認為，台北市國民黨候選人蔣萬安只要不犯大錯就會贏；新竹市民眾黨候選人高虹安機會大；桃園市國民黨候選人張善政較可能勝選；基隆市目前狀況還不是很明朗；民進黨恐只保得住台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣這2都2縣，若真如此，民進黨年底選舉將面臨全軍大敗慘況。