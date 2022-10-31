高端公司今(31日)公布疫苗採購合約內容，總價金為40.3億元，單劑量和多劑量每劑售價分別為881元和810元，換算平均價格840元。媒體人張禹宣指出，指揮官王必勝說高端840元比莫德納和BNT還低，那就更加證明指揮中心真的是盤子，買也是買最貴。人家價格保密是為了競價，民進黨台北市長候選人陳時中保密是為了選舉遮羞，賣不出去的高端自行公布就是在表態，看衰陳時中選不上，也沒什麼好顧忌。

張禹宣表示，高端公布採購價格，把陳時中、衛福部量子糾纏老半天的「價格保密」給打臉不說，最後還填坑不成反挖更深。王必勝說840元不算貴，但就在兩個多月前，他才公布台灣平均1劑花765元，原來高於平均還不叫貴，真的是長知識了。根據媒體揭露國際採購的價格，BNT日本單價約622元、慈濟630元、鴻海833至916元，如果王必勝說高端840元比莫德納和BNT還低，那就更加證明指揮中心真的是盤子，買也是買最貴。

「另外你可能會好奇，既然高端、BNT、莫德納都超過840元，為何平均是765元？答案是AZ。」張禹宣指出，根據外媒揭露AZ價格只落在60-120元，而根據大數據網站概估的數據（如圖）：一個均價不到100元的AZ占了採購中將近2成7的份額，最後平均出來竟然還有765元，只有兩種可能，台灣是盤子連AZ都買貴，不然就是其他的都是天價。

張禹宣強調，最後也是最重要的，別人都是通過3期、WHO認證、在國際廣泛兜售的大廠牌，你高端是什麼？EUA出問題，二期拖到今年還找中資，WHO不收，國際賣也賣不出去，憑什麼跟別人叫板比價？人家價格保密是為了競價，陳時中保密是為了選舉遮羞，賣不出去的高端自行公布就是在表態，看衰陳時中選不上，也沒什麼好顧忌。