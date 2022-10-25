曾經愛過的人，現已成為過去式，他們知道無論如何都無法重來，只能打開社群軟體來觀察，看對方是否過得好，《摘星工廠》運勢專欄指出雙魚座、摩羯座、獅子座無論如何都不會再去打擾對方，因怕被說閒話，只敢偷偷關注。

▍雙魚座

雙魚座重感情，心思細膩，知道設身處地為人著想，對前任還是會想念，但是理智告訴他們，分手之後，如果還去打擾對方，既是對自己不負責，更是傷害，已經不再是戀人了，何必藕斷絲連。

▍摩羯座

摩羯座一向比較務實，他們知道，當戀情已經是過去式，無論如何都無法重來，所以前任過得好不好，自己只有默默關注的權利，沒有上前打擾的權利，摩羯座不想再亂入對方的生活，理智會佔上風，就算想念，也只敢偷偷關注，僅此而已。

▍獅子座

獅子座愛面子，當戀人成為前任，獅子座雖然會回憶過往的事，但也只是默默想起而已，無論如何都不會再去找對方，會覺得沒面子，怕被說閒話，想來想去，還是選擇默默關注就好，不打擾，是獅子座最後的溫柔。