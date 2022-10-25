萬聖節即將來到，為保障萬聖節裝扮商品的安全及維護兒童健康，新北市消保官會同經發局在萬聖節前夕，前往新北市轄內大賣場及網路購物平台等通路隨機購買共10件萬聖節裝扮商品進行檢測，6件屬於應施檢驗的兒童玩具、4件屬於一般商品，其中5件網路購買的裝扮玩具商品未貼附「商品檢驗標識」，全案已移由經濟部標檢局進行查處，不符合產品皆已於販售通路下架。

調查結果中，10件商品的塑化劑檢驗均符合國家標準規定，但抽查6件兒童裝扮玩具中，有5件無商品檢驗標識，違規情形嚴重，除商品標示欠缺外，更沒有商品檢驗合格證明，嚴重影響兒童使用萬聖節裝扮商品的安全性，全案已移由標檢局依商品檢驗法進行後續查處。

消保官指出，未貼附「商品檢驗標識」部分，如經查證逃避檢驗屬實，將依「商品檢驗法」第60條規定處以20萬元以上、200萬元以下罰鍰。此外其他非屬兒童玩具的4件萬聖節裝扮商品僅中文標示不符合，已由經發局依商品標示法命業者限期改正，屆期未改正者，得處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消保官呼籲廠商，應落實商品品質安全及標示的正確性，以維護消費者權益及兒童安全，並提醒消費者父母是孩子的守護天使，當父母的千萬不要貪小便宜，隨便從臉書或不知名賣場選購未經檢驗合格的萬聖節裝扮玩具，可能造成孩子生命身體安全危險，消費者遇有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。