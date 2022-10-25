國1北上350.2公里高雄岡山路段25日上午近10時接連發生火燒車與追撞事故，造成後方一度回堵5公里，幸未造成人員傷亡。一名塞在車陣中的王小姐說，她從高雄端北上，未料遇到大塞車，一路走走停停，等待了近30分鐘。

對於國1北上岡山路段這起意外，國五大隊說，這起屬於小貨車在路肩自燃起火，沒有與其他車輛碰撞。至於351.8公里處的追撞事故，仍待國道警察進一步調查。

國道警察也呼籲，民眾行車請檢查車輛狀況，行駛時須注意車前情形。火燒車的路況已經於上午10時30分排除。