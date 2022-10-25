台南市長黃偉哲透過視訊與美國紐奧良市長肯崔市長（Mayor LaToya Cantrell）會面並締結姐妹市。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲25日透過視訊與美國紐奧良市長肯崔市長（Mayor LaToya Cantrell）會面並締結姐妹市，國立成功大學與紐奧良市路易斯安那澤維爾大學同一天也簽署雙邊合作備忘錄。市府表示，這是繼去年日本京都後，台南市再度與國際知名大城締盟，台南與紐奧良市也將以教育合作為契機，逐步落實各項合作願景。

今天的線上締盟，美國在台協會高雄分處長黃東偉、駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、外交部北美司總領事張詩瑞及成功大學副校長李俊璋等人，也都共同上線參與見證。

黃偉哲表示，去年11月與肯崔市長進行視訊會談後，雙方即達成締結姐妹市的共識，並著重兩市在教育、文化和觀光領域的交流。尤其，在台美夥伴關係越來越穩固的現在，此次締盟對台南來說意義非凡，也是台美友好精神的實踐。

黃偉哲認為，紐奧良市以爵士音樂及「狂歡節」等文化享譽國際，台南市也是台灣的「文化首都」，兩市在藝文領域有許多合作機會；特別是，台南市即將在2024年舉行「台南400年」系列活動，他也邀請肯崔市長屆時率團前來共襄盛舉，並期盼雙方的情誼長久恆存。

肯崔則指出，紐奧良市曾在2019年參與慶祝《台灣關係法》40周年紀念活動，與台灣有友好的互動；今天兩市的締盟，以及澤維爾大學與成大簽署合作協議，更是延續台美長期的友好情誼，期待締結姐妹市後，雙方能持續探索各種合作與交流的可能性，尤其是藝文及年輕世代的交流。

黃東偉也恭喜台南市與美國紐奧良市締結姐妹市，期待透過這樣的關係，可以促進美國與台灣人民交流的機會。羅復文更強調，期待兩市能有更多的合作，駐處也將盡力協助未來的交流。