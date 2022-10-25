國民黨台北市長候選人、立委蔣萬安日前公開一份自己默寫的資料，指出疫苗採購合約有「例外條款」，讓綠營急得跳腳，更引起各界討論。國民黨台北市議員徐巧芯今（25）日還原整個過程，直言民進黨踩進了蔣萬安陷阱。

徐巧芯今日在中天節目《大新聞大報掛》還原「例外條款」始末，首先指出所有的疫苗採購合約幾乎都是塗黑三分之二版，並放在一間辦公室內，進去看只要簽名就好，而且可以重複檢視，如民眾黨桃園市長候選人、立委賴香伶就曾說看過好幾次，但沒買到的BNT疫苗，其採購合約卻相當特殊，當時召開了一場秘密會議，發下一本全英文合約，一樣三分之二塗黑，但45分鐘後就要收回，比其他合約還要嚴格。

徐巧芯指出，蔣萬安曾在矽谷擔任商業律師，一看前面都塗黑就果斷往後找，果然發現有例外條款，並馬上念給民進黨台北市長候選人、時任衛福部長陳時中聽，說法院、政府及監管單位都有權調閱，調閱小組屬於監管單位也是政府的一部份，質疑為何將合約塗黑，結果陳支吾其詞，蔣馬上記下內容，回到辦公室後全部默寫出來。

事後，當各界討論到疫苗採購時，陳時中直接翻臉不認人，酸蔣萬安立委當地不認真，徐巧芯馬上致電詢問，才得知所有狀況，認為陳就是賭這件事情死無對證，但沒想到蔣默背了一份資料，因此先前他們討論時，就覺得不需要太早將這份資料拿出。

「只要一提告，進到法院啟動程序，就會變成可以去傳疫苗採購資格出來！」徐巧芯透露，蔣萬安現在底氣十足，要民進黨告他，加上先前要找國民黨團一起告陳時中瀆職，其實就是因為進到法院就可以啟動相關程序，讓法院調閱所有文件，「我們就是要知道到底你們花了多少納稅錢，買了怎麼樣的疫苗，一切的一切其實是環環相扣的！」

「如果保密條款的例外條款不能被公布，那這個例外條款基本上就等於不存在，就是全部保密，就沒有例外條款了，這是邏輯！」徐巧芯強調，民進黨一腳踩進蔣萬安陷阱內，讓他增加很多表現機會，「你去告蔣萬安，那疫苗價格就會出來；你去移送他，你們這麼多立委，民進黨去移送國民黨的市長候選人，你是多想讓他當選？」