新北市三峽區今（25日）發生死亡車禍，陸軍六軍團一輛軍卡轉彎擦撞一輛雙載機車，造成43歲陳姓女騎士與後座6歲女兒雙亡。據了解，陳女丈夫獲悉妻小死訊悲慟不已，前往警局配合筆錄時痛批，「軍卡副駕不是有坐人，為何還會撞到？」

警方調查，負責駕駛軍卡的27歲陳姓上兵沿介壽路二段直行後，右轉彎往巷弄行駛，與行駛於右方直行的機車發生碰撞，造成43歲陳姓女騎士與6歲簡姓女乘客雙雙倒地昏迷，分別送往三峽恩主公醫院及土城長庚醫院急救，最後仍宣告不治。

肇事的陳姓駕駛稱當時要回營區補充物資，面對記者追問，駕駛表示「我不知道」、「不清楚發生什麼事」，目前警方正在積極調閱軍卡行車紀錄器及相關畫面，全力釐清肇責，全案將朝向過失致死罪偵辦。

六軍團也發布新聞稿表示遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責。

據《三立新聞網》報導，簡姓男子接獲妻小死訊後趕抵醫院，在院內痛哭失聲，簡男將妻小遺體安置於殯儀館，準備前往交通分隊製作筆錄時，得知軍卡當時一共乘坐2人，痛批「副駕駛座不是有坐人，為何還是會撞到他們，怎麼會看不到？」等語。