愛人病危，真的捨得放手讓他安詳離開嗎？ICU護理師林婷分享真實案例，曾在告知家屬「患者今晚會走」後，病患妻子馬上請求醫師再努力醫治，但病患就讀國小的女兒，卻展現出超齡地反應，直說「讓他好好睡吧」，讓林婷聽了超級揪心，更深深感受到，「愛不是抓緊一切」。

「每一個心酸、每一個眼淚、每一個不捨，護理師都記憶猶新」。外科加護病房護理師林婷在FB粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文表示，她個人在工作時最不喜歡的環節，就是和醫師一起向病危患者家屬解釋病情。某次告知家屬：「病患今晚就會走了」，病患妻子隨即癱軟身體，拜託醫師再努力治療，不料這時，患者就讀國小一年級的女兒突然問：「醫師叔叔…我爸爸要睡多久？」

醫師回應：「很久很久，但爸爸睡得很好」，小妹妹追問，什麼方法可以把爸爸喚醒，因為「媽媽每次早上也都叫很久，爸爸很愛賴床」，醫師溫柔地說，「他永遠睡著了，但叔叔跟妳保證，爸爸睡得很好」，小妹妹則童言童語地說：「嗯…那就讓他好好睡吧，爸爸可能真的累了」。

孩子的這番話，讓林婷久久無法忘懷，直說「很心酸但也很真實」，就算事件過了許久，她在夜深人靜時，腦海中仍會想起醫治這名患者的種種片段，就連女童的話語也讓她難忘。林婷說：「我們當護理師的，會盡量抓緊時間，讓家屬好好道別，好好感激彼此給的回憶，真正的愛不是抓緊一切，是捨得讓你最深愛的人，沒有痛苦地離去」。

林婷表示，曾聽過一位醫師要家屬量力而為，讓死亡有尊嚴、痛苦少一點，「平靜離去是大家都想追求的」，文末林婷也感性地說：「很多事情没有來日方長，請珍惜每個當下」。

這則文章發布後，讓許多網友都濕紅了眼眶，紛紛留言，「我讀了又讀，然後哭了」、「要跟家屬說這些，也需要有很大的勇氣」、「最後的疼愛是手放開」、「妳們辛苦了，面對這種，其實醫護人員也很難開口」、「一邊看，眼淚一直止不住地滑下來」。

▍本文經授權轉自FB粉專《林婷一下吧 icu護理師》