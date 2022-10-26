民眾黨立委邱臣遠爆料，高端二期臨床試驗找陸資公司處理，衛福部長薛瑞元坦言「不清楚」。對此高端25日發出聲明表示，該企業確已與陸企合併，但請外界勿以影射言論，影響國人對臨床試驗品質的信心。國民黨台北市議員徐巧芯大酸，高端第二期臨床的合作廠商竟是「中資」，根本就像是一種地獄哏，高端仔當時是如何嗨爆揪團打高端，然後自己卻被注入了來自「祖國的善液」，簡直是開了一個天大的玩笑，哭笑不得。

徐巧芯25日在臉書發文大酸，高端第二期臨床的合作廠商是「中資」，根本就像是一種地獄哏。當初陳時中公然說謊，說BNT在深圳分裝，所以斑斑(塔綠斑)們大聲疾呼萬萬不可，我們不要中國疫苗。最後我們這些打BNT的，注射的是來自德國製造的疫苗，只有外殼上有幾個簡體字。

她虧說，但高端仔（此處請自動排除不得已只能打高端的辛苦人）當時是如何嗨爆揪團打高端，還說打完以後肚子好餓、變漂亮了、皮膚變好了⋯⋯各種花式宣傳，結果多數人根本不埋單，然後自己卻被注入了來自「祖國的善液」，簡直是開了一個天大的玩笑，哭笑不得啊。

徐巧芯在文末標註「綠共一家親」，網友回「護航高端/炒作股票！比詐騙集團的騙術還高明」、「為信仰獻祭！」、「他們不會難過的，他們最會自我安慰，自圓其說」、「這種事實，不讓班班知道，因小心他們玻璃心碎了扎傷自己（徐：已經注入體內來不及了）」。