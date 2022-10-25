台北市長選舉三腳督競爭，民進黨候選人陳時中為何選情低迷？前立委郭正亮今(25日)在《T台開講》節目中強調，日本、韓國、越南都有發展本土疫苗，都沒有到第三期，結果老百姓都不能用，就連美國研發的7支疫苗，也只有3支通過三期臨床試驗，只有台灣連二期都沒通過就讓大家打，還花40億預付500萬劑高端，現在日本不承認才開放補打，衛福部沒做研究就開放打6劑，他痛批「有這種六福臨門的國家嗎？」台北市民都很聰明，會照民主監督透明的程序來。

「陳時中現在選情低迷，完全就是報應！」郭正亮表示，他以前想隱瞞的事情，現在就變成所有老百姓最關心的事情。政治人物就是要坦白、要誠實，要面對困難的問題勇於回答。事實上高端疫苗剛出來在打的時候，市面上就流傳著一個文件，是一個市議員丟出來的，那時候看，(高端)價格就是(1劑)880。主持人錢子說，人家問陳時中881元，陳時中說「好像是」，郭正亮：「他後來又不承認了。」

郭正亮說，現在就傳出有780的，有880的，有1000多的，不管怎麼樣，主要是我們國家要發展疫苗，大家都支持，可是你要有SOP，要照規矩來。不是只有台灣在發展國產疫苗，日本、韓國、越南也在發展，人家都沒有到第三期，結果老百姓都不能用，他們就是照規矩來，所以日本韓國越南後來大部分都是買美國的疫苗。美國本來有7支疫苗，只有3支通過第三期，另外4支也一樣不能打。

「就只有我們台灣，高端連第二期都還沒過，就急著讓大家打！有這種道理嗎？」郭正亮指出，而且政府還一口氣先付了500萬劑的預算，就是40億台幣。會衍生出今天的種種問題，很多朋友打高端，現在發現去日本還要做PCR。一直追究到今天，衛福部才說，不然這個PCR由高端來付帳，你看這個多荒唐？有人就說，我這3劑好像國際不太承認？衛福部說那你再打3劑別的，「有這種六福臨門的國家嗎？」

郭正亮強調，你要打6劑疫苗，總要做一點醫學研究吧？可不可以這樣做？對人體有沒有傷害？結果衛福部一句話就說可以啦！我們台灣就是在這邊出了大問題。事實上台北市民都很聰明，你就是要照規矩來，照科學來，照民主監督透明的程序來。