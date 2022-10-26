熱潮再起？年底九合一選舉被評為選情偏冷，但有一位助選員卻炒熱了藍營選情，那就是近日「連續劇」、「蜘蛛網」、「湊一色」金句連發的高雄市前市長韓國瑜。媒體人張禹宣從韓國瑜自稱專職「啦啦隊」分析，韓國瑜向來都是「造勢者」，韓流的精髓並非韓國瑜選上了高雄市長，而是他帶動全台選情的能耐，如今韓國瑜「正式歸位」，在綠營的忌憚與譏笑中，依然在遍地掀起了火花，完成當年最擅長的未盡之事。

張禹宣25日在臉書發文指出，就在24日韓國瑜藉著少康專訪的場合，用「湊一色」、「國家根寶」、「誰贏就誰選」回答了外界對於2024的想像與疑問，自稱現在是專職「啦啦隊」，而這個答案也恰巧回答了這兩年多來，選民心中的疑問，「如果當年，韓國瑜沒選總統會如何？」即便花了兩年多時間沉潛，如今韓國瑜「正式歸位」，完成當年最擅長的未盡之事。

他觀察，從復出後，韓國瑜的身影穿梭全台大大小小的造勢場合，不亞於當年的金句連連，也躍上媒體版面的焦點與輿論攻防的核心。論風光或許不復當年，雖然跌過跤、來晚了，在綠營的忌憚與譏笑中，依然在遍地掀起了火花，因為韓國瑜向來都是「造勢者」，韓流的精髓，並非韓國瑜選上了高雄市長，而是帶動全台的選情的能耐。

張禹宣強調，不是萬人空巷的場子，又或綿延不絕的貪食蛇成就了韓國瑜，而是韓國瑜催生了這些政治史上難得一見的畫面，市長與總統勝敗最大的差別，莫過於前者是「因人生勢」，後者是「生勢就人」。如今韓國瑜復出的第一件事，就是完成當年若未參選總統，應盡卻未盡之事，盡心「輔選」當個稱職的「啦啦隊」，而這也是韓國瑜最為擅長，韓流真正的根本所在。