年底九合一選舉引發各界關注。國民黨台北市前議員羅智強表示，連日本的友台學者、綠營的大老都不看好綠營選情，民進黨的慘敗大概已成定局，但別忘了民進黨很會選舉，他們靠的是抹黑跟奧步；他更特別點出，從公開的Meta廣告資料庫可見，民進黨狂撒資源進行負面選舉，用大撒幣投廣告的方式，來持續抹黑、抹紅國民黨桃園市長候選人張善政，顯然：總統蔡英文跟桃園市市長鄭文燦都出手了。

羅智強昨（10月31日）在臉書發文警告「民進黨的奧步開始了」，羅指出，大家都知道「民進黨很會選舉」，但民進黨選舉不是靠政見、願景，而是靠抹黑、奧步，還記得讓吳敦義敗選高雄的「錄音帶」嗎？還記得讓黃俊英飲恨高雄的「走路工」嗎？還記得民進黨是如何鋪天蓋地，抹黑韓國瑜、恐嚇台灣人嗎？

羅智強表示，民進黨光是今年抹紅張善政、抹黑高虹安、抹黃蔣萬安，把沒有的事情說成有、沒有拿的錢說成有拿，就連白紙黑字證據可以打臉的事情，民進黨都能持續當「現代趙高」指鹿為馬，台灣的民主政治還要被他們綁架嗎？

對此，羅智強警告，選戰進入倒數1個月，民進黨在各地選情頻頻告急，連日本的友台學者、綠營的大老都紛紛不看好綠營的選情，民進黨的慘敗大概已成定局；但從在公開的Meta廣告資料庫可見，民進黨狂撒資源進行負面選舉，用大撒幣投廣告的方式，來持續抹黑、抹紅張善政，之前黑函文宣投信箱，現在則是負面投廣臉書牆，顯然「蔡英文出手了，鄭文燦出手了」，之後必有更恐怖的奧步發生。