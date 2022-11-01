距離年底九合一大選投票剩不到一個月，一份最新的桃園市長選舉街頭民調今（1）日出爐，結果顯示，最多民眾想投的候選人是國民黨張善政，居次者則為近期被踢爆曾在中國大陸經商的鄭運鵬。

時常進行選舉街頭民調的YouTuber「桃園孫先生」，今在桃園市桃園區以「桃園市長投給誰？」為題進行投票，最終的結果為張善政30票、鄭運鵬22票、民眾黨賴香伶與無黨籍鄭寶清分別得到4票與1票。

投給張善政的民眾表示，「他有當行政院長的經驗」、「有在做事」、「科技人」、「善良」；而投給鄭運鵬的民眾指出，他能延續鄭文燦的政績；投給賴香伶的民眾則認為她能終結藍綠惡鬥。

而根據中廣與蓋洛普10月28日公布的桃園市長民調，張善政以27.88%的支持度領先眾人，鄭運鵬、鄭寶清與賴香伶的支持度則分別為：24.25%、4.81%、4.07%，但同時有高達33.36%的受訪民眾尚未表態。