台北市長選戰廝殺激烈，各區市議員競爭也如火如荼。媒體人張禹宣指出，中山大同區有如市長三腳督縮影，除穩操勝券者外的最後席次，就在於國民黨柳采葳、無黨籍林亮君與民眾黨林珍羽的交鋒。綠軍若是聰明，就該把選票集中陳怡君，確保4席到手。藍軍操盤者真正該做的，是確保柳采葳這第三席不能丟失，否則為了一席+1，將成為-2，如同市長選戰棄保，唯有歸隊才能真正確保勝選。

張禹宣25日在臉書發文指出，選戰進入30天最後倒數，各區版圖大勢底定，但要說與市長選戰情形最為相似，莫過於中山大同。中山大同藍綠板塊長年均勢，總共八席議員過去藍綠都鮮少單獨過半，而是採取N+1的策略爭取票源最大化，而在今年老將票源穩固的狀況下，也讓最後剩餘的1-2個席次新人激烈交鋒，情勢恰如台北市長選情膠著。

國民黨方面，陳炳甫、葉林傳穩操勝券，基本上當選議員不是問題，衝高票只在於拿到挑戰立委的門票，而民進黨則是王世堅與梁文傑，同樣立於不敗之地，剩餘則是顏若芳、陳怡君較為穩定卻藏有林亮君這個變數。換言之最後的席次，就在於柳采葳、林亮君與林珍羽的交鋒，這樣的組合就如同蔣萬安、陳時中、與黃珊珊的對決。

張禹宣分析，以林亮君來說，雖然是無黨籍身份，與老闆林昶佐帶槍投靠民進黨卻是不爭的事實，陳時中的站台就是最好的證明，但林亮君非但先以黃黑色調，吃老東家時力豆腐，近期更為了爭取藍軍票源，刻意穿著藍色系背心聲稱無黨籍使選民混淆，但真正的本質就是民進黨的4+1，但林亮君一旦票源衝高，在民進黨有限的版圖下，勢必衝擊陳怡君的選情，過去民進黨就曾有提名5席失敗只得3席的案例。

而接手父親林國成席次的民眾黨林珍羽，如同黃珊珊接手柯文哲，支持度也頗為相似位居末座，多數的票源卻與國民黨高度重疊，尤其來自交棒失敗的高世俊，看似同樣站著泛藍陣線抨擊陳時中，但一旦票源衝高，最後卻有可能讓民進黨漁翁得利，讓民進黨坐收五席，如同黃珊珊與蔣萬安之間的消長。

最後則是柳采葳，作為國民黨正藍的第三席，如同蔣萬安面對黃珊珊的夾擊，相對於穩定的陳炳甫、葉林傳，柳采葳的勝敗才是中山大同藍軍能否獲勝的真正關鍵，關乎能否真正拿到3+1的3席，倘若選票過度集中前半段，又或是分散到林珍羽，最後第5席都會讓民進黨撿去，如同陳時中企盼蔣、黃捉對廝殺漁翁得利。

張禹宣呼籲，綠軍若是聰明，就該把選票集中陳怡君，確保4席到手。藍軍操盤者真正該做的，是確保柳采葳這第三席不能丟失，否則為了一席+1，將成為-2，如同市長選戰棄保，唯有歸隊才能真正確保勝選。