九合一選舉逼近，綠營又祭出抗中保台牌。媒體人謝寒冰30日在《新聞大白話》節目指出，民進黨已經沒有別的好招了，只好把抗中保台這招一直用，死馬當活馬醫。但從中共飛彈穿台灣上中，蔡政府卻鴕鳥心態面對，加上近日發生國人戶政個資外洩，網兜售2300萬台灣人資料等出包，蔡政府仍舊只會推卸責任，喊抗中保台只是見鬼的口號。

謝寒冰表示，民進黨為什麼現在還要打抗中保台？並不是民進黨不知道在縣市長層級打抗中保台，沒有什麼太大用處，真正的原因是，他已經沒招了嘛！除了這個已經沒有任何招數可以打了，因為只剩抗中保台這一招，所以只好拚命不斷地使用，這就是民進黨的困境。

「如果有其他好的牌可以打，你以為民進黨不會打嗎？」謝寒冰說，民進黨是最會選舉的政黨，但今年他們所有的招都用盡了，你看他們怎麼去抹高虹安的？怎麼去抹張善政的？只是抹到後來全部都反撲，反而顯露出他自己的候選人才是更糟的。

謝寒冰指出，民進黨已經完全沒招了，是死馬當活馬醫，他自己也知道情況對他非常不利。向黃揚明公布的(綠營內部民調)一點也不讓人意外，桃園以北都輸有什麼好稀奇的？而且民進黨顯然沒有其他能夠有效提升選情的辦法，所以他只好儘量讓選情冷。外面選情其實非常冷，大家都覺得沒什麼好投的，這就是民進黨要的，選情愈冷認為對他最有利。

「問題是抗中保台民眾真的會買單嗎？」謝寒冰強調，問題是今年有一個行為，讓大家看出來，民進黨根本就不會抗中保台。理由就是，當老共的飛彈打過來的時候，蔡英文要我們千萬別抬頭！大家全部裝傻、裝不知道，要等日本人來告訴我們，才知道飛彈(飛)過去了，你們才願意承認。當你們都是這種鴕鳥烏龜心態，把頭悶在沙裡什麼都不敢看的時候，你告訴我你抗中保台？見鬼吧？

謝寒冰說，現在資安出了大問題，還不是一樣，每一個都裝死，不趕快徹底去找出來，到底源頭是什麼，趕快去防堵，結果是大家先推責任，「要這樣的爛政黨來幫我們抗中保台？見鬼，我看送中賣台是你最拿手的事情！」