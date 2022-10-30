民進黨28日晚間舉辦「社群之夜」活動，蔡英文總統致詞表示，年底還要選地方縣市首長，如果選得不好，恐會讓國際懷疑台灣人是不是改變主意了，年底選票要決定執政路線是不是要往前走，國際是不是會更有力地支持台灣。但東華大學教授施正鋒今(30日)在《張雅婷辣晚報》中質疑，難道國際強權能干涉台灣內政？這種話蔡英文也敢「胡說八道！」他更諷如果執政爛還選得好，國際社會才會懷疑台灣選民水準有問題。

「她講這種話，她敢說我們不敢聽啦！」施正鋒表示，民主政治透過選舉，那選舉是怎麼樣？你的政見是怎麼樣，我選你上台之後，你執行得到底怎麼樣。有點類似美國的期中選舉，我們來打分數，雖然這是一個地方選舉，不像美國。大家也在看美國的期中選舉，對拜登，看要給他不及格還是怎樣。

施正鋒說，所以蔡英文講說國際社會對台灣的信心會打折，「我是覺得剛好相反吧！」她那麼爛的時候，結果卻選得很好，表示台灣的選民水準是有問題是不是？他們哪敢談三道四呢？

「第二個，她言下之意是說，如果選得不好，國際社會就不會再繼續支持台灣？胡說八道！」施正鋒強調，他們那些強權要不要支持台灣，當然有他的國家利益考量，絕對跟內部的選舉是沒有相關。他們如果膽敢這樣講的話，代表他們是要干涉我們的內政？所以蔡英文這種話是在牽拖什麼呢？這種話她也敢講，沒有看過這種國家領導者。