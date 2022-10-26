國民黨新竹市長候選人林耕仁昨批高虹安的「0-6歲市府養」是昂貴政見，高虹安則回應已計算出要如何開源。林耕仁26日表示，政策理念必須符合現實，開選舉支票很容易，也請高虹安說明財源在哪？林耕仁也酸高虹安，債留子孫可不是兼職領雙薪就可以解決的事。

林耕仁日前批評高虹安的「0-6歲市府養」政策昂貴，質疑財源從何而來？恐怕會債留子孫。高虹安則回應，有把財政數字算出要如何開源，讓市府預算可以支應，她也說現在不是債留子孫或財政紀律的問題，而是擔心沒有子孫的問題。

對此，林耕仁認為，政策理念必須符合現實，新竹市的預算規模有多少，能收到的稅收有多少，都是公開資料，開選舉支票很容易，但請告訴大家「開源之術」在哪裡？最後，林耕仁也酸高虹安，債留子孫可不是領兼職雙薪就可以解決的事。

林耕仁26日上午赴立法院開記者會，會前針對資策會對高虹安兼職爭議發聲明，林耕仁表示，現在所有的公文系統都已經電子化，沒有紀錄就顯示當初並未核准，代表雙方都有問題。

林耕仁指出，有關是否兼職資策會都有相關規定，而且現在所有的公文系統都已經電子化，沒有相關紀錄就表示當初並未上簽核准，代表雙方都有問題，高虹安是未報備就去兼職，資策會則是員工兼職長達數年，竟然都沒有發現，資策會的管理也有很大的問題。