國民黨高雄市長候選人柯志恩今（26）舉辦「公教軍警消後援會成立」。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（26）舉辦「公教軍警消後援會成立」，後援會幹部痛批，高雄市長陳其邁德不配位，還有人激動說，「有其父必有其子」，要大家下架陳其邁。前立委黃昭順更稱，柯志恩當選，相信下次總統大選，國民黨一定會成功。

國民黨公教軍警消委員會主委林水吉致詞指出，自從930首場大誓師之後，柯志恩不得了一炮而紅，網路、直播一再流傳，她演講內容扎實，有願景、希望，讓人聽了舒服，恨不得全力支持她。

話鋒一轉，林水吉痛斥，陳其邁公費醫學生爭議，未依規定去偏鄉服務，卻只用一句「錢退了」就想閃避，「我們社會變成沒有誠信的社會，陳其邁德不配位，憑什麼當高雄市長」。

前高市副市長洪東煒更指，現任高雄市副市長林欽榮竟然對待下屬說「做不好，你提頭來」，相信柯志恩當選，她與其團隊絕不會說出這種話。另方面，他也直批，陳其邁的父親陳哲男曾涉及弊案，「有其父必有其子，如果這次我們沒好好思考下架這些人，未來搞不好比陳菊、蔡英文、陳水扁，更會帶來社會亂政」。

黃昭順則怒批，民進黨防疫政策失能，從疫苗、篩劑等事件來看，「民進黨不把台灣人民生命當成一件事」，呼籲大家藉由這次選舉給民進黨教訓，「柯志恩當選，相信下次總統大選我們就會成功」。

柯志恩表示，軍公教警消退休團體，長期是國民黨的好朋友，都是社會上的中流砥柱，退休後能在不同領域發揮其專業，非常謝謝他們今天特別過來加油，也期待如果有餘力的話，可以多多幫自己推銷。