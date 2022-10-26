「台版感恩節」有二結古公三王、白沙屯媽祖、山邊媽祖聯合祈福遶境遊行等一系列民俗體驗活動。（全聯善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「台版感恩節」11月12日宜蘭傳統藝術園區熱鬧登場，結合傳統敬天謝神與現代的感恩心意，園區上演重頭戲「謝平安、逗陣行」超「神」氣，有雙料人間國寶藝師帶領的「陳錫煌傳統掌中劇團」以神判記打頭陣，還有二結古公三王、白沙屯媽祖、山邊媽祖聯合祈福遶境遊行等一系列民俗體驗活動。

全聯善美的文化藝術基金會表示，傳統農業社會，歲末時會請戲班表演娛神，感謝整年的順遂平安，許多地方還會舉辦神明遶境，祈求風調雨順、闔家平安；時代轉變，村落與神同歡的祭典已不常見，但隱藏在祭典背後的「謝平安」心意，卻從未消失。

因此基金會以「台版感恩節」為發想，透過儀式祭典、布袋戲演出、園區遶境、好神作民俗體驗、神好拍「謝謝平安」超大燈籠藝術裝置，在宜蘭傳藝園區展開「謝平安、逗陣行」一系列活動，邀請大家在歲末回顧過去、感恩祈福。

基金會說明，此次特別與「財團法人二結王公廟」攜手舉辦2場遶境活動；11月12日二結古公三王、白沙屯媽祖、山邊媽祖與山邊太子至園區遶境，現場將備有全聯補給站，提供香客與遶境團隊人員滿滿元氣。

另，12月3日則串聯二結王公廟的神尊及大二結王公藝術研究所的陣頭、協天宮關聖帝君與文昌祠神尊於園區遊行，有大神尪仔、神轎、禮器、陣頭等一同祈求平安；而在11至12月期間，周末還有林三益大毛筆揮毫、登義參藥行船輾搗藥、河洛坊操偶、大二結王公藝術研究所的穿尪擊鼓、弄獅偶等免費民俗活動，讓遊客認識台灣傳統文化。

基金會表示，11月1日至15日有「陳錫煌傳統掌中劇團好戲」帶來大家耳熟能詳布袋戲「神判記」，還有限定的「學操偶，玩體驗」活動，遊客可學習傳統布袋戲跑步、翻轉、後空翻等基本擎偶動作，並揣摩生、旦、淨、末、丑的各種聲音口白，體驗戲偶在自己手上活靈活現、栩栩如生的樣貌。