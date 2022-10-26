大陸外交部黨委24日上午召開擴大會議，專題傳達學習貫徹二十大精神。會議要求，持續發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，不斷提高外交工作能力和水平。

據大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外交部長王毅出席並講話，黨委書記齊玉主持會議。

王毅於會上指出，「二十大舉旗定向、彪炳史冊」，習近平再次當選為新一屆總書記，繼續為中國這艘巨輪掌舵引航，「反映全黨全軍全國各族人民的共同心願」。他稱，要深刻領悟兩個確立的決定性意義，不折不扣地做到兩個維護。

會議要求，外交戰線要把學習宣傳貫徹二十大精神作為首要政治任務，迅速掀起熱潮；要始終在思想上、政治上、行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。

會議強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想、特別是習近平外交思想為指引，統籌兩個大局，心懷「國之大者」，持續發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，不斷提高外交工作能力和水平，譜寫新時代中國特色大國外交新篇章。

二十大人事底定之後，有分析認為，因應「百年未有之大變局」是人事安排的重要考量，即針對長期的中美戰略競爭進行布局，讓外事與軍事方面有能力、有經驗者繼續「敢於鬥爭、敢於勝利」。