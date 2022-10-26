年底九合一選舉將至，民進黨市長候選人蔡其昌與市議員林祈烽昨天在西屯武德武兌宮前舉辦市政座談會，林祈峰今天表示，當時有工作人員發現1名區公所員工，拿著手機在場拍照並回傳，直批是白色恐怖再現。台中市政府民政局表示，針對此事，經查純屬公開活動個人行為，沒有議員指涉的政治問題。

林祈烽痛批，市府行政不中立，竟然派公務員監看、查報對手陣營的選舉活動，市長盧秀燕是把區公所當國民黨區黨部嗎？沒有黨產就改用市產來選舉嗎？要求市府人事處要撤查，並把事情說清楚講明白。

林祈烽要求，盧市長要說清楚，該公所公務員是受誰指派到場？身為市府公務員，怎麼會淪為政治打手去現場情蒐？為什麼要躲在金爐後方偷拍照片和傳遞訊息？

林祈烽表示，盧市長在造勢場合說這次選舉是她從未看過選風這麼糟糕、負面的一次，但她人前說一套，背後竟然派公務員來監視調查對手陣營的選舉場，原來盧秀燕就是敗壞選風的幕後黑手，專用市府資源來做競選活動，真正假公濟私攻擊競選對手的人就是盧秀燕。

林祈烽進一步指出，先前曾發生副區長不請自來參加親子活動及社區座談，但是至少是光明正大出席，但往年舉辦類似社區活動，均不見區公所派員出席，今年卻頻頻出現，或明或暗關切，十分離譜，要求市府人事處要展開調查，並呼籲市民要看清事實真相，不要被盧秀燕的謊言所欺騙。